OM : Où es-tu Mitroglou ? Villas-Boas n'en veut plus

Dans : OM.

De retour de prêt en provenance du PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou n’entre toujours pas dans les plans d’André Villas-Boas. L’attaquant grec devra une nouvelle fois quitter l’Olympique de Marseille.

Les périodes de transferts estivales se suivent et se ressemblent pour Kostas Mitroglou. Depuis son arrivée à l’été 2017 pour 15 millions d’euros, l’attaquant ne s’est jamais imposé à l’Olympique de Marseille. Un énorme flop dont le club phocéen tente systématiquement de se débarrasser à la moindre opportunité. D’où les prêts du Grec à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, qui n’ont évidemment pas conservé l’avant-centre. On s’attendait donc à le retrouver dans le groupe d’André Villas-Boas à la reprise de l’entraînement. Mais non, Mitroglou ne fait pas partie du groupe convoqué pour les stages de préparation.

Le vice-champion de France et son entraîneur agissent déjà comme si l’international grec n’étaient plus dans l’effectif et pourtant, son départ est encore loin d’être acté. En effet, le quotidien régional La Provence nous confirme que les clubs ne se bousculent pas pour relancer l’attaquant sous contrat jusqu’en 2021. Ses prestations décevantes n’ont échappé à personne ces dernières années. Pas plus que son salaire imposant qui refroidit les clubs contactés pour le refourguer. Autant dire que l’Olympique de Marseille aura du mal à convaincre un club que Mitroglou peut devenir la perle rare… Quoi qu’il en soit, on peut déjà annoncer que l’ancien joueur de Benfica partira libre l’année prochaine. Ce qui confirmera l’énorme échec de la direction sur ce dossier.