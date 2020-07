OM : Mitroglou et Germain boulets de l’été, Eyraud soupire

Dans : OM.

Désireux de réduire sa masse salariale, Jacques-Henri Eyraud mène de fronts plusieurs dossiers chauds cet été à l’Olympique de Marseille.

Le président phocéen a d’ores et déjà réalisé un très beau coup en prolongeant le bail de Dimitri Payet avec un salaire très nettement revu à la baisse. Dans les jours à venir, Steve Mandanda pourrait en faire de même, alors que le gardien historique de Marseille sera en fin de contrat en 2021. Par la suite, Jacques-Henri Eyraud souhaite discuter d’une prolongation avec Florian Thauvin et d’une possible baisse de salaire avec Kevin Strootman. En parallèle, l’homme fort de l’été marseillais souhaite se débarrasser définitivement de deux joueurs très grassement payés en Provence, à savoir Valère Germain et Kostas Mitroglou, selon L'Equipe.

L’ancien attaquant de l’AS Monaco est courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1. Néanmoins, aucune piste n’est véritablement chaude en raison du salaire XXL perçu par le buteur de 30 ans sur la Canebière. En France, aucun club n’est en mesure d’assumer les 300.000 euros mensuels perçus par Valère Germain, qui devrait donc honorer sa quatrième et dernière année de contrat à Marseille, avant de filer libre. Quant à Kostas Mitroglou, sa situation est similaire, à l’exception que Villas-Boas compte encore moins sur lui. Totalement désespérés, les dirigeants marseillais ont été jusqu'à proposer les services du Grec… au FC Lorient, qui a poliment décliné l’invitation alors que les Merlus sont en passe de s’offrir Adrian Grbic pour la coquette somme de 10 ME. Toujours apprécié en Grèce et au Portugal, le buteur de 32 ans ne désespère pas de trouver un point de chute. Jacques-Henri Eyraud prie pour que cela arrive afin de se délester d’un second gros salaire, après le départ en fin de contrat du flop Grégory Sertic…