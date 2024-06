OM ‍: Onana et Moumbagna braqués, leur GPS jugé coupable

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après la victoire au Havre (2-1) lors de la dernière journée de Ligue 1, les joueurs de l’Olympique de Marseille Jean Onana et Faris Moumbagna avaient essuyé des tirs d’arme à feu. Les forces de l’ordre tentent de comprendre les raisons de cette fusillade peut-être provoquée par une erreur de GPS.

On pourrait ne plus revoir Faris Moumbagna sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Rien à voir avec ses performances plutôt décevantes depuis son arrivée cet hiver. Selon La Provence, l’attaquant camerounais reste traumatisé par la fusillade du mois dernier. Les faits s’étaient déroulés dans la nuit du 19 au 20 mai, quelques heures après la victoire au Havre lors de la dernière journée de Ligue 1.

Un coup de malchance ?

De retour à la Commanderie, Jean Onana et Faris Moumbagna, suivis de près par leur coéquipier Bamo Meïté qui a assisté à la scène, étaient chacun à bord de leur Range Rover lorsqu’ils avaient essuyé des tirs d’arme à feu. Aucun d’entre eux n’a été touché. Mais les forces de l’ordre cherchent à identifier les coupables et à comprendre les raisons de cette scène dans le 12e arrondissement de Marseille. L’affaire d’abord confiée au parquet a atterri entre les mains d’un juge d’instruction. Et c’est la Brigade de répression du banditisme (BRB) qui se charge actuellement de l’enquête.

🔴 Joueurs de l'OM braqués : une information judiciaire ouverte pour tentative de meurtre 👉 https://t.co/0p8Y0894Hy pic.twitter.com/DdQKQ79Tu0 — La Provence OM (@OMLaProvence) June 8, 2024

Dans un premier temps, la piste du car-jacking a principalement occupé les enquêteurs. Mais les investigations ont également mené vers une autre direction. Le quotidien régional affirme que la BRB ne néglige pas l’hypothèse d’une « méprise ». En effet, les deux Marseillais n’avaient pas prévu d’emprunter cette route. Ils auraient été perdus par leur GPS à cause de travaux dans la zone. Leurs 4x4 ont pu se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment, près d’individus méfiants pour des raisons obscures. A noter qu’un proche du dossier assure que « tout est clean du côté des joueurs ».