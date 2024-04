OM ‍: Nul mais blessé, le secret d'Ounahi dévoilé

Dans : OM.

Hadrien Rivayrand

Jeudi soir prochain, l'OM aura pour ambition de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa. Azzedine Ounahi sera attendu au tournant.

L'OM n'a pas convaincu contre Benfica jeudi soir en Ligue Europa. Une défaite 2 buts à 1 qu'il faudra remonter la semaine prochaine. Rien n'est encore fait mais Jean-Louis Gasset va devoir trouver les bons ingrédients pour changer les choses. Cela passera peut-être par Azzedine Ounahi. L'international marocain peine à convaincre depuis son arrivée à l'OM. Il se dit même qu'un départ est envisagé l'été prochain lors du marché des transferts. Avant d'en savoir plus concernant son avenir, l'ancien d'Angers aura encore l'occasion de prouver sa valeur. Surtout que son rendement irrégulier ne serait pas dû à un problème de volonté mais à une... blessure !

Ounahi a une bonne excuse

Selon les informations de L'Equipe, Ounahi joue blessé depuis plusieurs mois. Une blessure au pied qui date du début de la saison. Le média rajoute que le Marocain a même recours à des infiltrations tous les 3 mois qui lui permettent de jouer. Conscient de la situation, le joueur de 23 ans compte faire appel à un spécialiste lors de la prochaine intersaison. Reste à savoir donc si ce sera bénéfique à l'OM ou à un autre club. En attendant, Ounahi et l'OM veulent croire en leur bonne étoile en Ligue Europa. Après la défaite à Lisbonne, le Marocain a même indiqué en zone mixte : « Je suis convaincu qu'on va le faire chez nous, devant nos supporters. C'est du 50-50 pour la qualification. Benfica est une très belle équipe, on l'a bien analysée. Chez nous, on est difficile à jouer, on va tout faire pour renverser la tendance. L'OM de la Ligue Europa n'est pas celui du championnat, surtout chez nous. Cette ville vit football, on doit faire quelque en Coupe d'Europe pour elle ». Réponse jeudi soir donc.