OM : Ntcham sait tout faire, à 5 ME c'est cadeau

Dans : OM.

Dans le money-time du mercato hivernal, Pablo Longoria a recruté Olivier Ntcham à l'Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec une option d’achat avoisinant 5 ME.

La venue d’Olivier Ntcham à Marseille a été extrêmement médiatisée puisque ce transfert a été l’un des prétextes d’André Villas-Boas pour quitter la Provence. Apparu pour la première fois avec le maillot olympien sur la pelouse d’Auxerre mercredi après-midi en Coupe de France (2-0), l’ex-milieu de terrain du Celtic Glasgow a toutes les qualités nécessaires pour s’imposer comme un titulaire au sein de l’équipe de Nasser Larguet. C’est tout du moins l’avis des personnes qui ont récemment côtoyé Olivier Ntcham. Interrogés par Téléfoot, Sylvain Ripoll (sélectionneur de l’Equipe de France espoirs) et Odsonne Edouard (attaquant du Celtic Glasgow) ont chanté les louanges du néo-Marseillais.

« C’est un milieu moderne qui est capable de bien défendre, de se projeter et d'être impactant sur le plan offensif. Je trouve que c'est une très bonne recrue pour l'OM » a expliqué le sélectionneur des Espoirs de l’Equipe de France. Les compliments fusent également lorsque le micro est tendu à Odsonne Edouard, formé au PSG et qui a évolué durant deux saisons avec Olivier Ntcham au Celtic Glasgow, en Ecosse. « Je le vois réussir à l'OM. Il a les qualités, mentalement il est prêt. C'est un joueur avec un caractère fort, ça va faire un bon mélange avec les supporters de l'OM ». Reste maintenant à Olivier Ntcham de confirmer les prédictions en s’imposant comme un joueur important de Marseille dans les semaines à venir. S’il y parvient, nul doute que Pablo Longoria prendra la décision de lever l’option d’achat, relativement faible, puisque celle-ci tourne autour de 5 ME.