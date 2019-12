OM : NR7 jouera l'Europe avec Marseille, c'est juré

Dans : OM.

Passé en quelques semaines de statut de bug du mercato à révélation, Nemanja Radonjic veut désormais s'installer dans la durée à l'Olympique de Marseille. Inutile donc de lui parler d'un transfert.

Recruté à l’Etoile Rouge de Belgrade lors du mercato 2018 moyennant 12ME, Nemanja Radonjic a fait tousser les fans marseillais pendant de longs mois, au point de se demander si l’OM ne s’était pas fait rouler en payant un tel prix pour l’international serbe. Et l’arrivée d’André Villas-Boas ne semblait pas réellement avoir changé la donne, du moins jusqu’à la victoire de l’Olympique de Marseille à Toulouse avec un but de gala signé de celui que l’on surnomme désormais NR7. Car depuis, Nemanja Radonjic enchaîne les buts, puisqu’avant la réception de Nîmes ce samedi au Vélodrome, l’attaquant en est à 4 buts en cinq matchs...qu’il avait entamés comme remplaçant.

L’attaquant serbe mérite donc plus que tout le titre de super sub. Evoquant ce samedi son parcours à l’OM, Nemanja Radonjic avoue qu’il est un peu étonné de sa récente réussite, et surtout il prévient les supporters qu’il ne bougera pas lors du prochain mercato estival, lui qui a encore un peu plus de trois ans de contrat avec le club de Frank McCourt. « Bien sûr que je suis surpris ! Ça n’arrive pas souvent d’être sur le banc et de marquer à chaque fois qu’on rentre en jeu. Après Brest, j’ai eu le déclic, j’ai gagné en confiance et je sais maintenant que je peux continuer à le faire, continuer à aider mon équipe en étant remplaçant, explique l’ailier de 23 ans, qui ne veut clairement pas entendre parler d’un départ de l’Olympique de Marseille. Si je vais rester pour jouer l’Europe avec l’OM. Je reste ici à l’OM, je ne vais nulle part ! »