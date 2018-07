OM : Nouveau prix pour Bouna Sarr, mais vieille menace au mercato

Dans : OM, Mercato, Serie A.

L’Olympique de Marseille, qui se croyait enfin tranquille à ce niveau, va peut-être subir de nouvelles attaques venues d’Italie pour Bouna Sarr.

Le latéral provençal sort d’une saison particulièrement inspirée avec son repositionnement réussi en défense, ce qui en a surpris plus d’un. Courtisé par Leicester en janvier, le Guinéen a vu sa cote exploser littéralement. Le Torino, qui le suit depuis plusieurs semaines, envisage depuis longtemps de passer à l’action, notamment sous les conseils de son défenseur central récemment acheté à Lyon, Nicolas Nkoulou. Pour répondre à ces rumeurs, Bouna Sarr a prolongé son contrat avec l’OM, et a affirmé haut et fort qu’il jouerait au Vélodrome la saison prochaine.

Néanmoins, selon TMW, le club italien, qui n’est pas parvenu à recruter Bruno Peres, reparti au Brésil du côté de Sao Paulo, a toujours l’ancien messin dans son viseur. Mais la donne a changé avec cette prolongation, et il faudrait désormais approcher de la barre des 10 ME pour avoir l’oreille de l’OM, qui n’a pas particulièrement l’intention de céder Bouna Sarr cet été, les dirigeants étant déjà bien occupés avec le recrutement en défense centrale, au milieu et en attaque.