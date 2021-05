OM : Nkoulou successeur de Caleta-Car, la folle rumeur

Dans : OM.

Proche de signer à Liverpool en janvier, Duje Caleta-Car quittera sans doute l’OM cet été. Et pour lui succéder, le nom de Nicolas Nkoulou a été lâché.

Prêt à investir 25 ME pour recruter Gerson, à la lutte avec l’AC Milan dans le dossier Amine Adli et bien décidé à conserver Arkadiusz Milik, l’Olympique de Marseille montre les muscles en ce début de mercato. Les supporters olympiens attendent beaucoup de Pablo Longoria, dont la cote de popularité est au plus haut et qui ne devra pas décevoir le peuple marseillais. Pour y parvenir, l’Espagnol devra se montrer ambitieux et malin. Son mercato pourrait réserver son lot de surprises et selon la presse italienne, l’une d’entre elles se nomme Nicolas Nkoulou. A en croire Calcio Mercato, l’ancien défenseur de l’OM, en fin de contrat avec le Torino le 30 juin prochain, est ciblé par Marseille.

Dans une interview accordée à BeInSports, l’international camerounais de 31 ans a confirmé son départ du Torino. L’occasion pour celui qui a également porté les couleurs de l’Olympique Lyonnais de réagir aux rumeurs de retour à Marseille. « J’ai donné le meilleur de moi-même, tout ce que j’avais pour ce club. Maintenant je suis en fin de contrat. J’ai les oreilles tendues, les yeux ouverts. J’attends de savoir où je vais aller. Un intérêt de Marseille ? Ça reste mon équipe de cœur. Pour ce que j’ai vécu là-bas et ce que représente Marseille, c’est assez flatteur. Je ne ferme aucune porte » a lancé Nicolas Nkoulou, lequel a également une très belle cote en Italie grâce à sa régularité avec le Torino au cours des dernières années. Depuis 2018, le natif de Yaoundé a disputé 89 matchs sous les couleurs du club turinois, et a rarement déçu. Ce qui n’étonnera pas les supporters de l’OM dans la mesure où Nkoulou s’était rapidement imposé comme un taulier de la défense de Marseille.