Vente OM à l'Arabie Saoudite, il est menacé de mort

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les rumeurs sur l'annonce imminente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite font visiblement craquer certains suiveurs du dossier. Au point d'en arriver à des menaces extrêmes.

Le mois de janvier 2024 se profile et forcément tout le monde se demande si enfin les informations relayées par certains journalistes et influenceurs sur la vente de l’OM à des investisseurs venus d’Arabie Saoudite vont se concrétiser. A deux semaines de l’ouverture du mercato d’hiver, la venue des milliardaires du Moyen-Orient peut forcément changer la donne pour le club de Frank McCourt, mais il est nécessaire de rester très prudent puisque rien de concret ne permet de croire à une officialisation imminente, ou même dans les mois à venir, de la cession du club phocéen par le propriétaire américain. Cependant, cela n’empêche pas les réseaux sociaux de bouillir sur ces rumeurs, et forcément de provoquer des débordements de plus en plus sérieux. Au premier plan, Thibaud Vézirian qui depuis trois ans regroupe ceux qui croient que McCourt a déjà enclenché la vente, ce qui lui vaut bien des soucis.

La vente supposée de l'OM rend fou

Venger de quoi ? Pas bien compris... Je ne reçois qu'amour là-bas. Et 99 fois sur 100 sur les réseaux. Pour info. — T.V. (@ThibaudVezirian) December 15, 2023

On s’en souvient, dès les premiers mois de son activité sur ce dossier, celui qui était alors intervenant que la chaîne L’Equipe avait reçu une mise en demeure de l’Olympique de Marseille pour lui demander de cesser de faire croire que Frank McCourt vendait son club. Quelques mois plus tard, sans que l’on sache si cela avait un rapport, Thibaud Vézirian disparaissait des écrans, preuve que son activité sur les réseaux sociaux uniquement consacrée à la vente supposée de l’OM devenait un peu « gênante » pour les médias.

Mais sur sa chaîne Twitch, le journaliste a reconnu que toute cette histoire avait eu des effets « indésirables » sur sa vie, à la fois personnellement, mais également pour son travail. « Mon enquête m’a provoqué des problèmes personnels et professionnels. J’ai eu des mises en demeure et des menaces de mort, donc ça mêle un peu les deux », a reconnu TV, qui a précisé qu'en dehors de son livre sur la vente de l'OM, qui paraîtra deux ou trois mois après l'officialisation, il consacrera également des émissions de plusieurs heures sur ce sujet quand tout aura été annoncé par l'Olympique de Marseille, Frank McCourt et l'Arabie Saoudite. Stay tuned.