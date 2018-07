OM : Nice a demandé une faveur à Balotelli, l’OM se frotte les mains

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Le dossier de l’été dans le sud de la France concerne Mario Balotelli. Voilà désormais deux mois que son arrivée est annoncée de manière quasiment imminente. Depuis, les tractations se poursuivent entre les différents intervenants, et les discussions avec l’agent de l’Italien, et le club de Nice, s’avèrent compliquées. Néanmoins, si Mino Raiola n’est pas connu pour faire des efforts financiers afin de faciliter les transferts, le clan Balotelli a tout de même accepté de calmer le jeu dans le but de faire accélérer les choses.

Selon Manu Lonjon, journaliste pour Yahoo Sports spécialisé dans les transferts, Nice a affiché sa volonté de récupérer le joueur, toujours sous contrat avec le Gym, lors de la préparation afin de discuter plus sereinement et de montrer patte blanche. Ce retour à l’entrainement permet ainsi à Super Mario d’éviter de claquer la porte de manière brutale à un club qui l’a relancé ces deux dernières années. Dès lors, cette accalmie devrait permettre de conclure en sérénité ce dossier qui retarde tout de même grandement le mercato de l’OM cet été.