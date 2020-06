OM : Niang utilise le Qatar, son coup de bluff dévoilé

Dans : OM.

Désireux de recruter un avant-centre lors du prochain mercato, André Villas-Boas a coché le nom du buteur rennais, Mbaye Niang.

Auteur de 15 buts toutes compétitions confondues cette saison avec Rennes, l’international sénégalais devrait quitter la Bretagne. Et il y a encore quelques jours, la piste menant à Marseille était très chaude pour l’ancien attaquant du Milan AC. Mais ce week-end, tout s’est brutalement refroidi, le club qatari d’Al-Duhail s’étant positionné pour le recruter. Et si le journal L’Equipe annonce que Niang prend en considération cette destination, le journaliste Manu Lonjon estime qu’il s’agit avant tout d’un coup de bluff afin de jauger la capacité de l’Olympique de Marseille à le recruter durant ce mercato estival.

« Il y a une semaine, le Canal Football Club avait annoncé un possible accord entre Rennes et l’OM pour Mbaye Niang et directement, j’avais dit que je n’avais pas les mêmes informations. Le lendemain, on m’avait posé la question et j’avais répondu que le seul club qui s’était manifesté pour Niang, c’était un club qatari. Je ne pense pas que l’idée de Niang soit de partir au Qatar, pas maintenant. Je reste convaincu que son idée, c’est d’aller à Marseille. Mais le fait de l’ébruiter, c’est stratégique. C’est une façon de faire savoir à l’OM qu’il faut se positionner, faire une offre, pour savoir s’ils sont capables de se manifester. Je pense vraiment que c’est une façon pour Niang de savoir si Marseille a les moyens et la surface financière pour le recruter » a indiqué le journaliste sur Twitch. Reste maintenant à voir si l’OM réagira à ce coup de pression de Mbaye Niang. Pour rappel, le club phocéen attend son éventuelle sanction de la part de l’UEFA pour non-respect du fair-play financier avant de réellement démarrer son mercato…