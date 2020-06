OM : Le Qatar menace le transfert de Mbaye Niang !

Dans : OM.

A la recherche d’un attaquant pour étoffer son effectif la saison prochaine, l’Olympique de Marseille apprécie tout particulièrement le profil de Mbaye Niang.

Rennes n’est pas contre un départ de son international sénégalais, à condition de récupérer entre 15 et 20 ME dans la transaction. Une somme colossale pour Marseille, en attente d’une éventuelle sanction de l’UEFA pour non-respect du fair-play financier. De son côté, Mbaye Niang semblait plutôt emballé à l’idée de rejoindre Marseille mais Jacques-Henri Eyraud lui avait récemment demandé d’être patient, indiquant que ce dossier ne pourrait pas se décanter rapidement en raison de la situation financière délicate de Marseille.

Devant la lenteur des négociations, Mbaye Niang s’interroge. Et selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, un club du Qatar dont l’identité n’a pas filtré, pourrait bien en profiter. En effet, le quotidien national affirme que ce club en question est en négociations depuis plusieurs jours avec la direction du Stade Rennais dans le but de conclure le transfert de Mbaye Niang. Les discussions avec le joueur pourraient également débuter prochainement, avec déjà un a priori favorable. « Attiré par le projet de l’OM, Niang pourrait aussi être attiré par cette proposition venue du Qatar » ajoute Bilel Ghazi, pour qui la lenteur de l’Olympique de Marseille pourrait être fatale à Jacques-Henri Eyraud dans ce dossier. Nul doute que si Mbaye Niang venait à échapper aussi rapidement à l’OM, André Villas-Boas piquerait une première colère, lui qui a fait du Sénégalais sa piste prioritaire en attaque. Il faut dire que Niang a le profil parfait : en plus d’être jeune mais expérimenté, il dispose d’une polyvalence intéressante aux yeux du coach portugais…