OM : Niang se croit Marseillais, Rennes s'énerve

Dans : OM.

Si c’était le but recherché, c’est réussi. Après plusieurs appels du pied vers l’OM, M’Baye Niang a fini par agacer son club.

L’attaquant du Stade Rennais, qui a tout de même grandement participé à la belle saison des « Rouge et Noir » en obtenant une place sur le podium de la Ligue 1, a de nouveau confié le week-end dernier qu’il serait prêt à beaucoup de choses pour rejoindre l’OM. Conscient des difficultés financières du club phocéen, le Sénégalais se dit même prêt à baisser son salaire si c’est pour rejoindre les pensionnaires du Stade Vélodrome. A voir quand il sera réellement question de le faire, mais cette insistance de l’attaquant, pourtant très apprécié au Roazhon Park, a légitimement de quoi énerver à Rennes. C’est l’entraîneur Julien Stéphan qui a pris la parole pour rappeler, sans aller au clash tout en restant très ferme, qu’il comptait sur des joueurs motivés à 100 % par l’idée de jouer au Stade Rennais.

« Je n’ai pas à juger, chacun est libre de maîtriser sa communication. Moi, ce que je dis simplement, c’est qu’on a besoin d’avoir tout le monde complètement intégré dans le projet parce qu’à Rennes, si on n’est pas collectivement très bons, il y a d’autres clubs qui ont plus de moyens que nous. Si on veut contrecarrer cette différence, ça passe forcément par un état d'esprit irréprochable et une identification très forte au club », a demandé Julien Stéphan dans les colonnes d’Ouest-France. Une manière de dire que Niang doit se calmer avec ses appels du pied avec l’OM, surtout qu’il n’est clairement pas certain que le club provençal ait les moyens de faire ne serait-ce qu’une proposition financière à Rennes cet été.