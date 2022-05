OM : Milik à la Juventus, Longoria dans le coup ?

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La Juventus est à la recherche d'un attaquant supplémentaire pour cet été. Alvaro Morata, prêté lors de cette saison par l'Atlético Madrid, a peu de chances de rester dans le Piémont. Parmi les autres pistes privilégiées, celle menant au Marseillais Milik est la plus chaude.

Parmi les grandes écuries européennes, la Juventus Turin est peut-être la plus en reconstruction. Les deux dernières saisons ont vu la Vieille Dame laisser son trône de champion en Italie. Pire, la saison écoulée a été vierge de tout titre. Quatrième de Serie A, la Juve a été humiliée par Villarreal en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Bianconeri ne font plus peur et cela doit changer rapidement. L'hiver dernier, ils ont renforcé leur attaque avec le recrutement de Dusan Vlahovic à la Fiorentina. Un apport qui a porté ses fruits mais qui reste mince, surtout que le Serbe a connu des pépins physiques en seconde partie de saison.

Milik, en haut de la short-list turinoise

Un second attaquant est attendu cet été pour venir suppléer Vlahovic. Alvaro Morata était cet homme pendant la dernière saison mais l'Espagnol ne devrait pas rester. Prêté par l'Atlético, son prix est évalué à 35 millions d'euros par le président colchonero, Enrique Cerezo. Trop cher pour la Juventus qui réfléchit déjà à d'autres attaquants. Et la piste la plus sérieuse la mène à Marseille.

e con #Milik accostato alla #Juventus per la 645esima volta possiamo dare ufficialmente il via al calciomercato..



VIA 🟢🟢🟢🏁🏁🏁 pic.twitter.com/uGIg5oKkwk — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) May 28, 2022

En effet, Arkadiusz Milik est apprécié depuis longtemps à Turin. Déjà suivi quand il jouait à Naples, il est le favori des recruteurs turinois selon Tuttosport. Moins cher, il est susceptible d'être cédé par l'OM l'été prochain si une bonne offre arrivait. Le quotidien sportif italien insiste sur les bonnes relations entretenues entre les deux clubs, Pablo Longoria ayant en plus travaillé à la Juve par le passé. Cependant, l'option Milik n'est pas la seule. Le Colombien Luis Muriel (Atalanta) et le Français Anthony Martial (Manchester United) sont aussi dans les petits papiers à Turin, au cas où Milik préférerait poursuivre l'aventure avec l'OM en Ligue des champions la saison prochaine.