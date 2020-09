OM : Niang prêté à Marseille, c’est gros comme une maison

Dans : OM.

Rennes, qui s’est attaché les services de Serhou Guirassy et de Martin Terrier, ne compte plus sur Mbaye Niang dans l’optique de la saison à venir.

L’objectif du Stade Rennais est clairement de vendre l’international sénégalais, qui entretient des relations plutôt fraîches avec Julien Stéphan. Titulaire pour le premier match de Ligue 1 face à Lille, l’ex-buteur du SM Caen est resté sur le banc tout le match contre Montpellier lors de la deuxième journée. Assurément, les dirigeants bretons cherchent une porte de sortie à leur attaquant, d’autant plus que celui-ci jouit d’un salaire assez conséquent. Sur l’antenne de RMC, le président rennais Nicolas Holveck a confirmé que Mbaye Niang était sur le départ. Et alors que Rennes va sans doute enregistrer une grosse vente avec le transfert d’Edouard Mendy à Chelsea, on peut imaginer que la piste d’un prêt avec option d’achat à Marseille, évoquée par le passé, pourrait être totalement relancée.

« Il a fait part de son envie de partir à la fin du confinement. On est début septembre. Mbaye est toujours là. Le mercato va durer encore un mois, on verra ce qui se passera. S’il y a une bonne offre qui satisfait tout le monde, on l’étudiera. Mais on n’est pas non plus demandeurs à tout prix de recevoir cette offre » a prévenu Nicolas Holveck, qui étudiera sans doute une offre de prêt avec une option d’achat avoisinant les 15 ME. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille, qui avait fait savoir par l’intermédiaire d’André Villas-Boas qu’il n’était plus réellement intéressé par Mbaye Niang, pourrait relancer ce dossier, qui fait office de bonne opportunité de fin de mercato en Ligue 1. Pour rappel, le club phocéen cherche un attaquant susceptible de concurrencer Dario Benedetto à la pointe de son attaque, et n’a toujours pas trouvé son bonheur…