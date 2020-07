OM : Niang était bouillant, Villas-Boas l’a climatisé

Dans : OM.

Il y a deux mois, un accord était annoncé comme imminent entre l’OM et le Stade Rennais pour le transfert de Mbaye Niang.

A l’époque, Canal + avait véritablement enflammé les supporters marseillais en annonçant un accord avoisinant les 20 ME entre le club breton et Marseille pour le transfert de l’international sénégalais. Mais dans une interview sans langue de bois accordée à La Provence cette semaine, André Villas-Boas a jeté un froid polaire dans ce dossier, indiquant que le profil de Niang était « intéressant » mais que l’OM n’avait pas l’argent pour le recruter. De plus, le Portugais n’a pas caché que l’ancien avant-centre de Montpellier et de l’AC Milan n’avait pas exactement les caractéristiques qu’il recherchait pour renforcer son secteur offensif.

Des déclarations qui ont mis un énorme coup de bambou à Mbaye Niang, lequel se voyait déjà porter la tunique marseillaise selon son entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan, qui s'est confié à l'occasion de l'émission "Un diner avec...". « J'ai eu une discussion franche avec lui à la reprise. Oui, il s'est vu partir ou plutôt son entourage. Il a fallu rattraper le joueur, le concerner à nouveau au projet. Côté OM, la sortie de Villas-Boas est claire. D'un point de vue physique, Mbaye est revenu en forme » a fait savoir le coach breton, qui a finalement de bonnes chances de conserver son attaquant vedette. En cas de départ de Mbaye Niang, Florian Maurice a d’ores et déjà étudié plusieurs pistes, dont notamment celle menant à Serhou Guirassy. Reste maintenant à voir si de son coté, l’Olympique de Marseille, en proie à de grosses difficultés financières, relancera le dossier Mbaye Niang lorsque certaines grosses ventes (Sanson, Kamara, Caleta-Car) auront été validées.