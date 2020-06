OM : Niang à Marseille, ça négocie sec avec Rennes !

A la recherche d’un avant-centre capable de suppléer Dario Benedetto à la pointe de l’attaque, Marseille a jeté son dévolu sur Mbaye Niang.

A travers plusieurs interviews, l’attaquant du Stade Rennais a d’ores et déjà fait savoir qu’il était d’accord pour s’engager avec l’Olympique de Marseille. Il y a deux semaines sur Canal +, le Sénégalais indiquait même qu’il était prêt à consentir une baisse de salaire pour s’installer en Provence. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus à Marseille, d’autant plus que le profil de Mbaye Niang plaît énormément à André Villas-Boas. Ces derniers jours, Jacques-Henri Eyraud avait amorcé de timides contacts avec le Stade Rennais, comme le rapportait L’Equipe dans son édition de lundi.

Il semblerait que les négociations se soient intensifiées au cours des dernières heures entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. En effet, le journaliste Nicolo Schira affirme que le 2e et le 3e de L1 sont en discussions actives afin de boucler le transfert de Mbaye Niang. La crise du Covid-19 ayant considérablement fait chuter la valeur des joueurs de foot, l’ancien attaquant de l’AC Milan ne vaudrait plus que 15 ME aux yeux du board rennais. Une somme que l’OM semble prêt à mettre sur la table. Toutefois, il apparaît impossible pour Jacques-Henri Eyraud de boucler le deal sans avoir acté au moins une vente à l’étranger afin de renflouer les caisses du club. Cela n’empêche pas JHE d’avancer à 200 à l’heure sur le dossier puisque le journaliste italien affirme que Marseille a d’ores et déjà offert un contrat de cinq ans à Mbaye Niang. La preuve que malgré des difficultés financières évidentes, l’OM sera attractif et actif sur le marché des transferts cet été.

