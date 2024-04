OM ‍: L'Arabie Saoudite bouillante pour signer un gros chèque à McCourt

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Comme chaque été, le mercato risque d’être animé à l’OM dans les prochaines semaines. Au vu de la saison, de nombreux changements sont attendus dans l’effectif et l’Arabie Saoudite est à l’affût.

Depuis qu’il est président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a pris pour habitude de changer beaucoup de choses lors de chaque mercato. Au début, cela portait ses fruits car au fur et à mesure des mercatos, l’effectif de l’OM s’améliorait en qualité. Mais l’été dernier a peut-être le chamboulement de trop et les choix de l’état-major olympien n’ont pas été payants. Les départs de joueurs très appréciés tels que Payet, Guendouzi ou encore Alexis Sanchez laissent un goût amer aux supporters, d’autant que les nouveaux joueurs recrutés pour les remplacer n’ont pas vraiment apporté une plus-value à l’exception de Pierre-Emerick Aubameyang.

Dans les mois à venir, Pablo Longoria pourrait de nouveau tout changer à Marseille pour tenter de retrouver une dynamique positive. Certains joueurs sont courtisés, c’est par exemple le cas de Leonardo Balerdi, auteur d’une excellente saison et dont les performances sont suivies avec attention par Naples ainsi que l’Atlético de Madrid. Selon les informations de l’insider Marwan Belckacem, il n’est par ailleurs pas impossible que l’Arabie Saoudite se déplace à Marseille... mais pas pour racheter le club détenu par Frank McCourt. En effet, plusieurs clubs saoudiens seraient attentifs à la situation de certains « cadres » de l’OM.

Des cadres de l'OM courtisés par l'Arabie Saoudite ?

On pense ici à des joueurs trentenaires et aux salaires importants tels que Chancel Mbemba, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Jordan Veretout. « On se dirige vers un nouvel été bien agité vu la saison en cours » publie l’insider sur son compte X. La question est maintenant de savoir si l’Olympique de Marseille souhaitera vendre les joueurs cités et potentiellement courtisés par l’Arabie Saoudite. Ce n’est sans doute pas le cas puisqu’il s’agit des meilleurs joueurs de l’OM cette saison. Mais en cas de non-qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison, les choix de Pablo Longoria ne seront pas seulement guidés par l’aspect sportif mais plutôt par le volet économique. Et à ce niveau, à l'heure où Frank McCourt rêve d'un club enfin à l'équilibre, les offres copieuses venue du Royaume du Golfe pourraient bien être très appréciées. Les supporters de l’OM ne sont peut-être pas au bout de leurs peines.