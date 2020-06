OM : Niang soldé à 15ME, Pierre Ménès excite Marseille

Dans : OM.

Même si le Stade Rennais espère empocher 20 à 25ME de la vente de Mbaye Niang à l'OM ou ailleurs, le club breton devra accepter la réalité d'une offre autour de 15ME.

Ce n’est pas un secret, l’Olympique de Marseille a fait de Mbaye Niang un de ses principaux objectifs du mercato estival, et cela tombe bien l’attaquant du Stade Rennais est lui totalement emballé par le projet dont il a même déjà parlé directement avec André Villas-Boas. Oui mais entre vouloir et pouvoir il y a un monde, surtout sur le marché des transferts. Et cela d’autant plus que ce n’est pas non plus dévoiler un secret que de dire que les finances de l’OM sont sur le fil du rasoir. Alors, Jacques-Henri Eyraud va devoir négocier au couteau avec son homologue rennais, le club breton étant prêt à céder Mbaye Niang pour un montant autour de 25ME. Ce que Marseille ne peut pas verser cet été.

Mais pour Pierre Ménès, qui a été interrogé sur le prochain mercato, le Stade Rennais est trop gourmand pour Mbaye Niang et sera rattrapé par la réalité d’un mercato post-Covid19. « Le mercato sera bridé car les clubs n’ont pas beaucoup d’argent à investir car ils en ont perdu durant cette période (…) Les clubs qui vont être vendeurs doivent s’attendre à une décote de 25-30% sur les transferts. Rennes doit évaluer Niang à 25-30ME, ils seront probablement obligés de d’accepter une vente à 15ME, d’autant plus que le joueur ne veut pas rester. C’est le prix qu'ils l'ont acheté », a fait remarquer, dans Pierrot Face Cam, le consultant de Canal+. A l'Olympique de Marseille de profiter de cette aubaine qui pourrait bien ne jamais se représenter, d'autant que Mbaye Niang fera probablement l'objet de l'intérêt d'autres clubs européens.