OM : Ni vente, ni départ d'Eyraud, McCourt a tranché !

Tandis que Jorge Sampaoli est attendu en fin de semaine à Marseille, Frank MCourt a fait savoir que l'OM n'était ni en vente, ni en quête d'un remplaçant à Jacques-Henri Eyraud.

C’est via un communiqué publié lundi soir que Jorge Sampaoli a annoncé son départ de l’Atlético Mineiro après un dernier match jeudi soir, rencontre qu’il suivra des tribunes après avoir été expulsé ce week-end. Le technicien argentin arrivera ensuite à Marseille, ce qui va redonner le sourire à une majorité de supporters phocéens. Mais pour ce qui concerne l’éventuelle vente de l’OM et surtout le départ de Jacques-Henri Eyraud, ils risquent de déchanter. Car cela se confirme, le milliardaire américain n’a pas l’intention de céder l’Olympique de Marseille, que ce soit à un investisseur saoudien ou un autre, et il ne souhaite pas non plus céder à la vox populi et limoger son président, à qui il maintient une confiance absolue. Dévoilant les propos tenus par Hugues Ouvrard à des représentants d’OM Nation « à coups de conférences téléphoniques », La Provence tue l’idée même d’une double révolution du côté du Vélodrome.

Après avoir expliqué à ses interlocuteurs qu’il « travaillait 20 heures par jour et sept jours sur sept » pour l’Olympique de Marseille, le directeur général du club phocéen a balayé les deux hypothèses attendues par les supporters. « Le club n’est à vendre, on n’a pas reçu d’offre d’une personne en Arabie Saoudite, ni en Tunisie ni en France, rien. Le projet de Frank McCourt est à long terme. Le club ne sera pas vendu, car il n’est pas à vendre, a prévenu Hugues Ouvrard, qui a ensuite abordé la situation de Jacques-Henri Eyraud. Frank a renouvelé sa confiance à Jacques-Henri. Il pense que JHE est la bonne personne à la tête de l’OM. C’est son club, il a mis 370ME dedans, il a le droit de décider qui le dirige. Il ne vous dit pas qui doit être le dirigeant de vos associations. La gouvernance d’une entreprise appartient à son propriétaire. Ce n’est pas en criant « je veux la tête du roi » qu’on obtient la tête du roi. Jacques-Henri a fait des erreurs, mais il a a fait progresser le club aussi. »