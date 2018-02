OM : Neymar, Fekir, Malcom… Thauvin ne leur arrive pas à la cheville

Dans : OM, PSG, OL, Bordeaux, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain, Lyon, Marseille, Rennes… En ce moment, beaucoup de pensionnaires de Ligue 1 réclament davantage de protection pour leurs dribbleurs.

Parfois, ce sont même les joueurs qui prennent la parole, à l’image de Florian Thauvin après la victoire contre Bordeaux (1-0) dimanche. « Je n’ai pas l’habitude de me plaindre, mais franchement c’est fatiguant. Tous les matchs, j’en sors avec une balafre », a lâché l’ailier de l’OM. Pourtant, l’international français est loin d’être le joueur le plus visé en Ligue 1.

Selon un classement publié par RMC, qui a calculé le temps entre chaque faute subie, Thauvin arrive au-delà de la 50e place ! Très loin derrière le Parisien Neymar, illicitement arrêté toutes les 17 minutes et 46 secondes. Ou le Lyonnais Nabil Fekir qui subit une faute toutes les 22 minutes et 13 secondes. Avec ces stats, on comprend mieux l’agacement de certains joueurs. A noter que le Top 10 réserve quelques surprises comme le Toulousain Firmin Mubele ou le Guingampais Jimmy Briand.

Le Top 10 :

1. Neymar (PSG) : 1 faute subie toutes les 17'46"

2. Nabil Fekir (OL) : 22'13"

3 Ismaïla Sarr (Rennes) : 23'30"

4. Malcom (Bordeaux) : 27'25"

5. Firmin Mubele (Toulouse) : 29'35"

6. Marco Verratti (PSG) : 30'49"

7. Jimmy Briand (Guingamp) : 32'12"

8. Naïm Sliti (Dijon) : 32'16"

9. Mario Balotelli (Nice) : 32'32"

10. Morgan Sanson (OM) : 33'31"