OL : Quand un tweet de Lyon provoque un gros malaise...

Dans : OL, Ligue 1.

Ce samedi, le community manager de l'Olympique Lyonnais a provoqué un certain malaise au sein des supporters du club rhodanien en mettant en ligne via le compte Twitter officiel de l'oL une photo de la cheville de Nabil Fekir, clairement en mauvais état, et en lançant un appel « SVP rendez justice à @NabilFekir qui tous les matchs est maltraité ! » à L'Equipe, la FFF et Jean-Michel Aulas sans que l'on sache réellement pourquoi.

Rapidement les réactions ont afflué et plutôt de manière négative, surtout chez les fans lyonnais. « Je crois tu t’es trompé de compte gros tu voulais le poster sur ton compte Perso je crois », « Tiens, ça faisait bien une ou deux semaines qu’on n’avait pas fait de communication gênante », « AVIS AUX SUPPORTERS D’AUTRES CLUBS : NOUS NE CAUTIONNONS PAS CE TYPE DE PUBLICATION » sont quelques-uns des commentaires suite à cette intervention...

Mais cela n'a pas calmé les ardeurs du community manager lyonnais, lequel a ensuite visé L'Equipe. « L'Equipe se contredit avec sa photo publiée le 21/12 qui montre le contact Lafont/Mariano. La Commission de discipline a tranché : faute sur Mariano, pas sur Malcom », explique le responsable du compte Twitter de l’OL, provoquant encore une fois des réactions atterrées.