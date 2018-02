OM : Thauvin dit stop, il en a marre d’être le punching-ball de la L1...

Dans : OM, Ligue 1.

C’est le slogan à la mode cette saison en Ligue 1 : « protégeons les artistes » ! Ces dernières semaines, l’OL et le PSG sont notamment montés au front pour défendre respectivement Nabil Fekir et Neymar, pas franchement épargnés par les défenses du championnat de France. Ce week-end, c’est au tour de Florian Thauvin d’exprimer son ras de bol. En sang après les matchs contre Saint-Etienne et Braga, l’international français a cette fois été ouvert au dos après un duel avec Théo Pellenard. A l’issue du match, l’ex-attaquant de Bastia a lâché ce qu’il avait sur le cœur.

« Je n’ai pas l’habitude de me plaindre, mais franchement c’est fatiguant. Tous les matches, j’en sors avec une balafre. La semaine dernière c’était le pied, cette semaine c’est le tibia, aujourd’hui c’est le dos. J’ai le dos tout ouvert… Je me prends un coup de pied, j’ai le dos en sang. L’arbitre se permet en plus, devant la caméra, de dire que le défenseur ne m’a pas touché, qu’il n’y a rien. C’est un arbitre que j’apprécie, que j’aime beaucoup. Mais à un moment donné, il faut arrêter de penser que les joueurs sont toujours de mauvaise foi » s’est emporté Florian Thauvin avant de conclure. « Si on se fait matraquer à tous les matches, on se prend des coups de tous les côtés, on sort avec une cicatrice à la fin de chaque match. Je ne vois pas comment on peut continuer. Il faudrait peut-être qu’on puisse échanger un peu plus avec les arbitres ». Ce ne sont pas les attaquants de Ligue 1 qui donneront tort à l’attaquant de l’OM…