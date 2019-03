OM : Ne votez pas Balotelli, Dugarry détruit sa campagne présidentielle

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après deux mois seulement à Marseille, Mario Balotelli s’est déjà mis une grosse partie du public phocéen dans la poche. Grâce à ses buts bien-sûr (5 en Ligue 1) mais également grâce à sa communication. Une communication qui excite à Marseille, mais qui dérange certains consultants comme Christophe Dugarry. Sur l’antenne de RMC Sport, l’ancien attaquant du Milan AC a d’ailleurs sèchement taclé le charismatique buteur italien de 28 ans, lequel est selon lui en campagne… pour signer un gros contrat à Marseille. Il s’explique…

« Ne soyez pas aveuglés. Il est en campagne de presse présidentielle, arrêtons ! Balotelli, s'il part de l'OM, il va aller où ? Sincèrement. En Angleterre, il n'a plus le rythme et l'intensité. En Espagne, il ne fait que marcher. En Italie, ils n'en veulent plus. Il va aller soit en Chine, soit à l'OM. Donc il fait tout pour rester à l'OM, il a réussi à leur prendre un salaire astronomique. Il fait sa campagne de presse, il fait son show, il envoie des tweets, il fait des vidéos pendant les matches. Balotelli, il est tout ce que je n'aime pas dans le football. Je n'ai peut-être pas été un grand joueur, mais j'ai la chance d'avoir joué avec des grands joueurs. La qualité, chez les vrais grands joueurs, c'est la modestie. J'en ai ras la casquette. C'est une grande star, il a je ne sais pas combien de followers, mais moi j'en ai marre de ces stars qui ne font que de la communication, du marketing » a confié un Christophe Dugarry, très véhément. Et qui a déjà provoqué la furie des supporters marseillais, lesquels lui ont rappelé que Mario Balotelli avait déjà inscrit 5 buts et 8 matchs quand « Duga » a marqué seulement 14 buts en 73 matchs à l’OM...