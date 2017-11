OM : Ne parlez pas de Patrice Evra à Rudi Garcia !

Dans : OM, Ligue 1.

Avant de recevoir le Stade Malherbe de Caen, un club qui lui est cher, Rudi Garcia ne pouvait pas zapper une question sur la décision de l'Olympique de Marseille de mettre de côté Patrice Evra, avant probablement de le limoger. L'entraîneur de l'OM a semblé très agacé, ne cachant pas que ce choix des dirigeants phocéens le mettait clairement dans l'embarras sur le plan sportif.

« Vous avez lu le communiqué du club. Le club, mes dirigeants ont fait un communiqué. Je n’ai rien d’autre à ajouter. Mon avis vous le connaissez, je l’ai donné après le match. Quand on aborde un match aussi décisif que celui contre Guimaraes, cela aurait été bien de l’aborder dans des conditions normales, et cela n’a pas été le cas. Ce serait bien que l’on puisse aborder la réception de Caen dans de bonnes conditions avec un stade Vélodrome derrière nous et qui pousse l’équipe comme contre le PSG. La seule incidence pour l’instant, c’est que Patrice Evra n’est pas disponible, on verra après... Henri Bedimo est blessé, c’est compliqué. Christopher Rocchia n’a toujours pas signé, et on ne va pas continuer à la former, s’il va renforcer un autre club...on va trouver des solutions internes. J’ai vu Pat Evra vendredi...mais maintenant on ne va parler que de Caen, on est là pour ça », a fermement prévenu le technicien de l'Olympique de Marseille, visiblement dépité d'avoir à gérer ce genre d'incident en pleine saison.