L'OM déjà en crise, Papin connaît le responsable

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OM a concédé un match nul quelque peu gênant sur la pelouse de Nantes. Les Phocéens menaient et évoluaient à 11 contre 10.

Comme à Metz il y a quelques jours, l'OM n'a pas su conserver son avantage à Nantes ce vendredi soir. Pourtant, les Phocéens étaient en supériorité numérique et menaient au score. Mais le manque de cohérence tactique aura fait du mal à des Marseillais peu inspirés. D'ailleurs, malgré le bon classement de l'Olympique de Marseille en championnat, pas mal de critiques sont envoyées à Marcelino et ses joueurs. Les fans veulent voir un OM qui joue mieux et qui est surtout plus serein dans ses performances. Valentin Rongier a tiré la sonnette d'alarme mais apparemment du côté du staff et équipe dirigeante des Phocéens, on est plutôt calme. Ce n'est pas Jean-Pierre Papin qui dira le contraire.

L'OM inquiète, Papin ne panique pas

⏱ 90’⎪#FCNOM 1️⃣-1️⃣



🏁 Fin du match



Les deux équipes se partagent les points.

📅 Rendez-vous après la trêve internationale pour la réception de Toulouse à l’@orangevelodrome. 🏟 pic.twitter.com/SHcvBo3nyV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2023

Au micro de Prime Video, le conseiller de Pablo Longoria n'a en effet pas cédé à panique. « C’est dur pour nous. On avait fait l’entame qu’il fallait. Il faut quand tirer un grand coup de chapeau à cette équipe de Nantes qui n’a pas reculé et qui a continué de jouer haut avec ses armes. C’est sûr qu’on a beaucoup porté le ballon sans frapper au but, ce que je regrette. On vient de changer énormément de joueurs, de coach et également d’organisation. Ce n’est pas simple à mettre en place, il faut se réhabituer à autre chose. On est en progrès de matchs en matchs. On a bien commencé avec un très beau premier quart d’heure et on est retombé dans nos travers. On est reparti en deuxième mi-temps avec plus d’envie et de volonté. On va se satisfaire de ce point. 8 points après 4 journées, 2 victoires à la maison et 2 nuls à l’extérieur. Pour un début de saison avec un tout nouvel état d’esprit, c'est pas mal », a notamment indiqué Jean-Pierre Papin, qui se veut confiant pour la suite des opérations. Après la trêve internationale, l'OM aura fort à faire avec la réception de Toulouse puis un déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG. Le tout avec la Ligue Europa à gérer. Marcelino est déjà plus que jamais mis sous pression sur la Canebière.