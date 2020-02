OM : Nabil Djellit s'attaque à Radonjic, et Villas-Boas

Dans : OM.

Comme c’est souvent le cas, l’OM a fait parler l’efficacité plus qu’autre chose contre Toulouse ce samedi. Au final, une victoire 1-0 qui représente une énorme opération au classement, et tant pis pour ceux qui espèrent voir aussi un peu de beau jeu.

Dimitri Payet tire à lui tout seul cette équipe vers le podium, et l’efficacité défensive fait le reste. Il n’en reste pas moins que les copies rendues sont particulièrement inquiétantes, aux yeux de Nabil Djellit notamment. Pour le journaliste de France Football, en dehors du talent de son numéro 10, l’OM n’a vraiment aucune force. L’ailier serbe Nemanja Radonjic en prend pour son grade après une prestation transparente, et même Villas-Boas se retrouve accusé de n’avoir réussi qu’une seule chose à Marseille.

« Payet seul... Radonjic, un sketch. On encense Villas-Boas, mais finalement son meilleur coup c'est d'avoir ressuscité Dimitri Payet, le seul joueur de classe dans une équipe très moyenne. Le deuxième de L1 qui galère contre le 20e en décomposition... Certains peuvent trouver ça charmants, je trouve ça très inquiétant », a analysé un Nabil Djellit pour qui ce one man show de Payet ne va pas durer éternellement. Voilà qui pourrait poser problème pour la suite de la saison des Marseillais, qui se préparent déjà à deux gros chocs face à Lyon et Lille dans les jours à venir.