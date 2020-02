OM : C'est sûr à 100%, Marseille sera en Ligue des champions

Dans : OM.

Confortablement installé dans le fauteuil de dauphin du PSG, l'Olympique de Marseille est très bien parti pour retrouver la Ligue des champions. Pour ce consultant, c'est même certain à 100%.

Un joueur qui réussit tout ce qu’il veut, à savoir Dimitri Payet, un gardien de fer, Steve Mandanda, un brin de réussite à l’image de ce poteau pour le TFC au bout de 20 secondes, l’Olympique de Marseille réunit l’ensemble des ingrédients de la formation qui ira au bout de son challenge. Même en étant pas vraiment supérieur à son adversaire, l’OM d’André Villas-Boas réussit à prendre les trois points. Alors, pour Alain Roche c’est clair et net Marseille finira deuxième de Ligue 1 derrière le PSG et jouera la prochaine Ligue des champions.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et du Paris SG ne voit pas les choses tourner dans le mauvais sens. « Le jeu collectif de l’OM n’était pas très abouti et ils terminent exténués mais ils sont solides. Ils s'en remettent à un dépassement de soi et à des garçons de talent comme Steve Mandanda et Dimitri Payet. Ils ont un superbe état d'esprit. C'est l'année de Marseille. Ce match contre le TFC était très important à gagner. Ils jouent tous les trois jours et ce n'est pas fini. Ils manquent de sommeil. Mais ils sentent qu'il y a quelque chose. Il suffit d'une action pour marquer, le poteau de Toulouse en début de match. Ils seront là », a prévenu, sur Canal+, Alain Roche qui ne voit aucune raison pour l’OM de rater ce pari.