OM ‍: Moumbagna dépose Mbappé, Riolo va halluciner

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En difficulté pour ses débuts à l’Olympique de Marseille, Faris Moumbagna n’est pas épargné par les critiques de Daniel Riolo. Mais le journaliste sera peut-être contraint de saluer la performance de l’attaquant de l’Olympique de Marseille, joueur le plus rapide de la saison en Ligue 1.

Non, Kylian Mbappé n’est toujours pas le joueur le plus rapide du championnat cette saison. L’attaquant du Paris Saint-Germain, seul au monde dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de Ligue 1 (24), ne figure même pas dans le top 10 des flèches de l’élite française ! C’est du moins ce qu’indiquent les mesures relayées par la Ligue de Football Professionnel. Ce jeudi, le site de l’instance a fait le point sur ce classement où un nouveau leader vole la vedette au Brestois Mathias Pereira Lage.

🏃‍♂️ Les joueurs les plus rapides cette saison avec un "joueur de district" et Jonathan Clauss pour l'OM



1. Faris Moumbagna : 36,37 km/h (J24)

2. Mathias Pereira Lage (SB29) : 36,35 km/h (J14)

3. Romain Del Castillo (SB29) : 36,32 km/h (J25)

4. Andy Pelmard (CF63) : 36,31 km/h… pic.twitter.com/2t32DizCer — Fabien (@Beye13) March 21, 2024

C’est effectivement le Marseillais Faris Moumbagna qui prend la tête avec une vitesse enregistrée à 36,37 km/h ! D’après la source, l’attaquant arrivé à l’Olympique de Marseille cet hiver a battu la concurrence le samedi 2 mars, durant le large succès de son équipe à Clermont (1-5). L’international camerounais était entré en jeu pour le dernier quart d’heure et avait terminé la rencontre avec un but, une passe décisive… et un record si l’on en croit la Ligue de Football Professionnel.

Riolo n'en croira pas ses yeux

L’information peut paraître étonnante dans la mesure où Faris Moumbagna, à première vue, n’est pas l’avant-centre le plus vif de notre championnat. L’ancien entraîneur phocéen Gennaro Gattuso critiquait même publiquement son surpoids peu après sa signature. Le prédécesseur de Jean-Louis Gasset sera peut-être surpris par ce nouveau classement, mais sans doute pas autant que Daniel Riolo. Depuis quelques jours, le journaliste de RMC n’est pas tendre dans ses commentaires sur Faris Moumbagna qui, selon lui, n’a pas le niveau pour évoluer à l’Olympique de Marseille.