OM ‍: Moumbagna absent plusieurs mois, Marseille confirme

Dans : OM.

Par Claude Dautel

48 heures après sa blessure au genou lors du match contre Brest, alors qu'il venait à peine d'entrer en jeu, Faris Moumbagna sait à quoi s'en tenir. L'OM a donné de ses nouvelles, elles ne sont pas bonnes.

« Faris Moumbagna, blessé lors de la rencontre face au Stade Brestois samedi dernier, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une intervention chirurgicale a été programmée dans la semaine. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Faris et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », précise l'Olympique de Marseille. Il est clair que l'attaquant camerounais arrivé au dernier mercato d'hiver pour 8 millions d'euros n'est pas à la veille de rejouer au football et ne reprendra pas avant 2025.