Pour ceux qui ne sont pas convaincus que l'Olympique de Marseille sera racheté les temps sont durs sur les réseaux sociaux.

Le tribunal des réseaux sociaux a tranché, Romain Molina et Thibaud Verizian sont instrumentalisés par le Qatar afin de dire du mal de l’éventuelle vente de l’Olympique de Marseille à Mohamed Ajroudi, lequel roule lui pour l’Arabie Saoudite, ennemi juré de l’état gazier qui soutient le PSG. Le tableau est planté. Et certains sont même persuadés que les deux journalistes sont payés pour cela, car bien évidemment ils sont suffisamment forts pour faire échouer à eux deux l’éventuelle transaction. La mèche avait été allumée par Mourad Boudjellal, lequel avait trouvé que Romain Molina avait un « accent qatari ». Ce dernier estimant que l’offre du duo Ajroudi-Boudjellal ne tenait pas la route, il est rapidement passé du camp des gentils à celui des méchants, alors même que l'ancien patron du RC Toulon avait dialogué avec lui sans aucun souci.

Et que dire de Thibaud Vezirian, qui la semaine passée réalisait un live sur Youtube avec des supporters de l’Olympique de Marseille. Pour avoir osé dire qu’il ne croyait pas non plus en ce rachat, le journaliste s’est fait secouer, et même insulter via les réseaux sociaux. Son crime ? Ne pas croire au sérieux de Mohamed Ajroudi. « Mourad joue en L1 quand Ajroudi en N1, c'est ça qui m'étonne. Bref, 3 semaines après, ni lettre d'int, ni contact avocats, ni offre, pas très sérieux », a lancé Thibaud Vezirian en évoquant la situation actuelle. En réponse, le déluge de quolibets a été violent avec bien sûr le célèbre « lobby du Qatar ». Pas de quoi affoler, le journaliste qui a invité quelques-uns de ceux qui l'ont allumé à venir discuter en live lors d'une prochaine vidéo, une façon plutôt courageuse d'essayer de mener le débat sans tomber dans l'agression permanente qui est désormais la marque de fabrique de Twitter. En attendant, l'OM appartient toujours à Frank McCourt, lequel est le seul à savoir si le club phocéen sera vendu, ou pas.