OM : Mitroglou et Germain mis au placard ? Benarbia n'y croit pas

Dans : OM, Ligue 1.

Alors que des voix s'élèvent pour que Lucas Ocampos soit le nouvel avant-centre de l'Olympique de Marseille, Ali Benarbia a tenu à tuer cette idée dans l'œuf.

Six buts marqués en 924 minutes jouées, c'est le bilan de Kostas Mitroglou et de Valère Germain en Ligue 1 cette saison. Une statistique famélique quand on sait que Florian Thauvin, le meilleur buteur du club phocéen, a déjà marqué sept fois, soit plus que les deux avant-centres réunis, avec un temps de jeu de 629 minutes. Pas étonnant donc de voir que le doute plane au-dessus des attaquants de pointe de l'OM. Certains supporters poussent d'ailleurs actuellement pour que Lucas Ocampos passe du côté au centre. Une idée par si farfelue que cela, vu que l'Argentin est assez efficace devant la cage. Mais Ali Benarbia, lui, n'y croit pas...

« Ocampos avant-centre ? Rudi Garcia aime Ocampos car il garde bien le ballon offensivement et il a cette capacité à gêner l'adversaire, vu qu'il fait un gros travail sur le côté. On le sait, et tout en sachant que Payet ne va pas récupérer le ballon, il aide son équipe à défendre. On le voit dans le bloc équipe. Ocampos fait ce que l'on ne voit pas au PSG avec les attaquants. En plus, il est agressif devant le but. Mais ce serait un gros désaveu pour Mitroglou et Germain de mettre Ocampos en numéro neuf... La répercussion serait catastrophique... », a balancé, sur RMC, le consultant, qui estime donc que Garcia perdrait une partie de son groupe en plaçant Ocampos en pointe tout en reléguant Mitroglou et Germain sur le banc. Un choix trop risqué, alors que l'entraîneur vient de prolonger à Marseille jusqu'en 2021.