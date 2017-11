OM : Mitroglou est bon, c’est Marseille le problème !

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté pour 15 millions d’euros cet été, Konstantinos Mitroglou ne répond pas aux attentes à l’Olympique de Marseille.

Alors que les dirigeants annonçaient l’arrivée d’un grand buteur, l’attaquant grec évolue très loin du niveau attendu. Ses deux buts inscrits ne suffisent pas pour effacer la lenteur de ses enchaînements, son manque de mobilité et surtout sa maladresse. Du coup, la recrue olympienne n’échappe pas aux critiques, voire aux moqueries. Pour José Anigo, ancien coach et dirigeant de l’OM, ce n’est pas surprenant compte tenu du contexte marseillais.

« Les journalistes à Marseille sont très exigeants, a commenté l’entraîneur de Levadiakos pour le média grec Gazzetta. Je pense que vous avez les mêmes journalistes ici, à Thessalonique (rires). Ils se ressemblent. Thessalonique et Marseille sont similaires. Mitroglou est maintenant allé à Marseille. Il n’est pas prêt physiquement parce qu’il a été blessé. Vous devez donner du temps au joueur. En France, ils ne donnent pas le temps. »

« Marseille est Marseille... »

« Vous faites un, deux ou trois matchs et ensuite, vous marquez deux buts. Il a besoin de temps. Je connaissais Mitroglou depuis l’Olympiakos et je le suis depuis. C’est un bon joueur, a assuré José Anigo. Mais Marseille est Marseille… Comment dire… On verra. Oui, c’est difficile pour lui maintenant. » En effet, l’avant-centre de l’OM est désormais attendu au tournant à chaque rencontre. Et pas seulement en ce qui concerne ses statistiques.