OM : Match perdu pour l'OL, ils y croient !

Par Corentin Facy

Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP dévoilera les sanctions prises à l’encontre de l’OL après les incidents du match contre l’OM.

Il y a tout juste deux semaines, Dimitri Payet était touché au visage par une bouteille lancée depuis les tribunes du Groupama Stadium de Décines après quatre minutes du match OL-OM. La rencontre avait ensuite été définitivement arrêtée par Ruddy Buquet, dont le rapport rédigé après les incidents aura son importance dans le choix de la commission de discipline de la LFP. Sans surprise, l’état-major de Lyon a été convié à se rendre à Paris par les instances du football français au contraire de l’OM, qualifié de victime, qui ne sera pas sanctionné et dont la présence n’était donc pas jugée comme nécessaire. Tout le monde attend maintenant de savoir comment l’OL va s’en tirer et du côté de La Provence, on espère bien sûr une sanction la plus lourde possible pour le club de Jean-Michel Aulas.

Selon @lequipe, l'OL estime que l'OM aurait fait fuiter dans les médias le contenu du rapport de M. Buquet, la phrase d'Aulas. — OManiaque (@OManiaque) December 8, 2021

Tandis qu’en début de semaine, un simple point avec sursis était évoqué, le quotidien marseillais veut croire à la victoire de l’Olympique de Marseille sur tapis vert après les incidents survenus il y a deux semaines au Groupama Stadium. « Que va décider la commission présidée par Sébastien Deneux ? Mystère et boule de gomme. Match perdu pour l’OL ? A rejouer sur terrain neutre ? Retrait de point avec sursis ? Huis clos partiel ou total ? Amende ? Toutes les options sont sur la table » assume le quotidien, pour qui aucune décision n’a encore été prise contrairement à ce qui a été chuchoté ici et là il y a quelques jours. Et le quotidien d’en remettre une couche sur le comportement de Jean-Michel Aulas. « Ce soir-là, JMA s’est distingué par un comportement à la limite. Désireux de reprendre à tout prix la partie, le boss lyonnais n’a pas hésité à peser de tout son poids pour influencer la prise de décision de l’arbitre, voire de le menacer » rappelle La Provence, pour qui ce comportement intolérable doit également être sanctionné. Réponses à toutes les questions soulevées par le quotidien provençal ce mercredi soir.