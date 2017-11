OM : Mitromou, ce méchant surnom donné à Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1.

Kostas Mitroglou n'a pas brillé dimanche lors de la courte mais précieuse victoire de l'Olympique de Marseille contre Guingamp. Et si l'attaquant grec peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, la presse marseillaise est légèrement caustique concernant le joueur recruté par l'OM dans les dernières heures du mercato estival. Evoquant le rendement de Kostas Mitroglou, La Provence évoque même le surnom donné actuellement à l'ancien joueur de Benfica.

« Pour l’instant, Kostas Mitroglou n’a pas le rendement du grand attaquant tant espéré par les supporters l’été dernier. Le Grec, acheté 15ME à Benfica le 31 août, ne sera jamais Ballon d’Or, comme a pu l’être Papin, en 1991. C’est une évidence. Mais ce n’est pas ce que lui demandent les aficionados du Vélodrome, prêts à être patients avec lui (...) Rien de catastrophique en termes de stats. Plus problématique est en revanche l’impression un tantinet balourde qu’il dégage. Face aux Bretons, il s’est montré incapable de prendre les devants sur ses adversaires. Avec le buteur hellène à la pointe de l’attaque olympienne, pas facile de chercher la profondeur (...) Pas de quoi, donc, s’inquiéter plus que ça. Même si, jusqu’à présent, on peut davantage le surnommer "Mitromou" que "Mitrogol". L’avenir donnera peut-être tort aux sceptiques », écrivent nos confrères de La Provence, visiblement décidés à patienter un peu avant de s’emballer dans un sens ou dans l’autre concernant l’attaquant grec de l’Olympique de Marseille.