OM : Miracle, un chèque de 0,8 ME tombe du ciel

Les temps sont durs à l’Olympique de Marseille, en proie à de grosses difficultés financières et qui se prépare à un vivre un mercato à l’économie.

La moindre rentrée d’argent est donc perçue comme une très bonne nouvelle pour Jacques-Henri Eyraud, lequel va donc se réjouir des informations livrées en ce milieu de semaine par le média tunisien Ettachkila. Effectivement, il est notifié que le Club Africain n’a toujours pas réglé le transfert de Saber Khalifa en provenance de l’Olympique de Marseille en 2016. A l’époque, le deal avait été conclu pour 700.000 euros mais la FIFA a notifié au club tunisien que 120.000 euros de pénalité s’ajoutaient à cette somme qu’il était désormais grand temps de régler.

Dans les jours à venir, l’Olympique de Marseille devrait donc recevoir un chèque avoisinant le million d’euro en provenance du Club Africain pour le transfert de l’ancien attaquant d’Evian, lequel n’avait inscrit qu’un seul but lors de son passage en Provence. Jacques-Henri Eyraud, qui a d’autres chats à fouetter en ce moment, ne criera néanmoins pas victoire trop tôt car le média africain rapporte que le Club Africain est en « grosse difficulté financière » et que plusieurs autres transferts de joueurs sont toujours en attente de règlement. L’Olympique de Marseille devra donc se montrer patient mais obtiendra assurément gain de cause dans cette histoire avec le soutien de la FIFA. C'est déjà ça de pris, pour un club dont plusieurs joueurs dépassent les 500.000 euros bruts mensuels...