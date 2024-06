OM ‍: Miracle du mercato, un club a flashé sur Vitinha

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Suite au prêt de Vitinha en janvier dernier, le Genoa ne lèvera pas l’option d’achat à 25 millions d’euros. Il n’empêche que le club italien se verrait bien conserver l’attaquant portugais, surtout si l’Olympique de Marseille accepte de baisser le montant d’un éventuel transfert en 2025.

Après la longue attente pour Paulo Fonseca, qui va finalement s’engager avec le Milan AC, l’Olympique de Marseille patiente à cause de Sergio Conceição. L’entraîneur du FC Porto n’est pas insensible au projet présenté par Pablo Longoria. Mais le président marseillais ne peut pas encore atteindre sa cible prioritaire avant la rupture de son contrat chez les Dragons. Cette situation oblige la direction olympienne à mettre pas mal de dossiers en attente, mais pas celui concernant Vitinha.

Le Genoa séduit par Vitinha

Sans même attendre l’avis du futur coach, l’Olympique de Marseille a de nouveau rangé son attaquant dans la catégorie des indésirables. Le Portugais sera de nouveau poussé vers la sortie malgré son contrat jusqu'en 2027. Pour rappel, Vitinha sort d’une demi-saison en prêt du côté du Genoa. L’ancien joueur de Braga n’y a disputé que neuf matchs de Serie A, dont deux en tant que titulaire, pour un maigre total de deux buts inscrits. On pouvait penser que les Rossoblu ne voudraient plus entendre parler de l’avant-centre. Mais au contraire, le club italien souhaite le conserver pour la saison prochaine.

Le journaliste Fabrizio Romano indique que le Genoa discute actuellement d’un nouveau prêt avec l’Olympique de Marseille. Et l’on apprend via un autre journaliste transalpin, Gianluca Di Marzio, que le récent 11e du championnat local souhaite inclure une nouvelle option d'achat revue à la baisse. Il n’est évidemment pas question pour le Genoa de payer les 25 millions d’euros fixés en janvier dernier. A priori, Pablo Longoria devrait accepter de négocier, le président ayant sûrement compris qu’il serait impossible de récupérer les 27 millions d’euros (plus 5 millions d’euros de bonus) misés sur son flop à l’hiver 2023.