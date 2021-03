OM : Milik vendu 12 ME, un énorme coup de bluff !

Dans : OM.

Auteur de débuts réussis avec l’OM, l’attaquant polonais Arkadiusz Milik suscite la convoitise de la Juventus Turin au mercato.

Dans une interview accordée à L’Equipe en début de semaine, le buteur de l’Olympique de Marseille n’a pas laissé filtrer beaucoup d’indices sur son avenir. Tout en reconnaissant que son objectif était de jouer dans les meilleurs clubs du monde, l’ancien attaquant de Naples a fait savoir qu’il voulait que l’on se souvienne de lui comme un « grand attaquant » à Marseille, qui l’a sorti d’une situation extrêmement compliquée avec Aurelio De Laurentiis à Naples à six mois de l’Euro. En Italie, son potentiel transfert à la Juventus Turin fait d’autant plus parler que les médias transalpins évoquent quotidiennement un gentleman agreement entre Milik et Pablo Longoria pour un départ en cas de proposition à hauteur de 12 ME cet été.

Cet accord secret ne tient pas debout selon Calcio Mercato, qui prend tout le monde à contre-pied en confirmant les propos de Pablo Longoria, qui confiait récemment que l’OM avait le « contrôle total » d’Arek Milik. Le média italien rappelle que Milik est prêté jusqu’en juin 2022 avec une obligation d’achat dont le prix avoisinera entre 8 et 12 ME selon les bonus. Au terme de ce prêt, le Polonais deviendra définitivement un joueur de l’Olympique de Marseille, qui aura le loisir de négocier le futur transfert d’Arek Milik en Série A au prix de son choix. La clause secrète à 12 ME ne serait donc qu’un fantasme de la presse italienne selon Calcio Mercato, pour qui Pablo Longoria pourra négocier à sa guise avec les clubs intéressés. Le média dévoile par ailleurs que les relations sont excellentes entre l’OM et la Juventus Turin après l’échange inattendue du mercato hivernal entre Marley Aké et Franco Tongya. De quoi envisager des négociations sereines cet été ou d’ici un an pour Arkadiusz Milik ?