OM : Milik, une bonne nouvelle à 8 ME pour Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte bien faire quelques ventes dans les prochaines semaines. Arkadiusz Milik, prêté à la Juve, plait beaucoup au club piémontais.

Conscient que ses caisses ont besoin d'être renflouées, qui plus est après le nouvel échec sur la scène européenne, l'OM veut vendre certains de ses joueurs. Et peu importe la grandeur des noms. Lors de ce mercato hivernal, Gerson, Pape Gueye, Cengiz Under et même Dimitri Payet sont annoncés comme possibles partants. Cependant, Pablo Longoria et sa direction pourraient faire face à quelques coups durs, comme les retours de prêts de Luis Henrique (Botafogo), Konrad de la Fuente (Olympiakos) ou encore Jordan Amavi (Getafe). Pas de quoi faire les affaires de l'OM, qui misait sur des ventes en fin de saison concernant ces joueurs. Cependant, une bonne nouvelle semble arriver pour Arkadiusz Milik, prêté lui du côté de la Juve et qui ravit ses nouveaux dirigeants.

Milik, départ acté ?

L'été dernier, le Polonais avait été cédé à la Juve par l'OM. Un départ pas vraiment surprise au vu du mal qu'avait Milik pour s'imposer comme un titulaire sur la Canebière. Pour faciliter sa venue en Italie, Longoria avait fait une fleur à la Juve, acceptant un prêt assorti d'une option d'achat fixée à 8 millions d'euros. Dès son retour en Serie A, Milik avait impressionné, claquant but sur but. S'il éprouve plus de mal depuis quelques semaines, la Juve est apparement conquise. C'est en tout cas ce qu'indique CalcioMercato, qui affirme que la Vieille Dame est convaincue à l'idée de recruter définitivement Milik et donc donner la somme de 8 millions d'euros à l'OM en fin de saison. De quoi soulager un peu Pablo Longoria, lui qui a récemment subi la pression de Frank McCourt pour vendre et renflouer les caisses du club phocéen. Actuellement à la Coupe du monde avec la Pologne, Milik aura encore l'opportunité de se montrer pour définitivement convaincre la Juve de se l'offrir pour de bon.