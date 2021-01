OM : Milik trop cher, Gaëtan Laborde priorité du mercato ?

Dans : OM.

A la recherche d’un avant-centre au mercato hivernal, l’Olympique de Marseille apprécie le profil d’Arkadiusz Milik.

Depuis une semaine, le nom de l’international polonais est sur toutes les lèvres dans la cité phocéenne. Il faut dire la piste menant à l’attaquant de Naples est sexy. Le directeur du football olympien Pablo Longoria a activé ses réseaux avec l’approbation d’André Villas-Boas afin de tenter de recruter le vice-capitaine de la Pologne. Néanmoins, à en croire les informations obtenues ce lundi par La Provence, le dossier apparait bien trop complexe d’un point de vue financier. Rien de surprenant au vu des exigences du président napolitain Aurelio De Laurentiis, qui réclame plus de 10 ME pour un joueur en fin de contrat dans six mois. Des exigences colossales qui ont également dégoûté l’Atlético de Madrid, qui s’est retiré de ce dossier en fin de semaine dernière.

La piste Milik a du plomb dans l’aile. Cela ne veut pas dire pour autant que l’Olympique de Marseille ne recrutera pas de buteur au mois de janvier. En effet, le quotidien régional croit savoir que Pablo Longoria semble désormais prêt à foncer sur un certain Gaëtan Laborde, excellent depuis près de deux ans à Montpellier. L’attaquant du MHSC incarnerait « une autre option » selon le média, qui croit savoir que le profil de l’ancien Bordelais plaît tout autant à André Villas-Boas qu’à Pablo Longoria. Reste maintenant à connaître les exigences de Laurent Nicollin dans ce dossier. Au vu de la forme de Gaëtan Laborde durant la première partie de saison, difficile d’envisager un départ pour moins de 10 ME. Economiquement, le dossier à l’air tout aussi délicat que celui d’Arkadiusz Milik même si au niveau du salaire, le Polonais et le Montpelliérain ne boxent évidemment pas dans la même catégorie.