OM : La piste Milik confirmée, avantage Marseille

Dans : OM.

A la recherche d’un avant-centre au mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a ciblé l’attaquant de Naples, Arkadiusz Milik.

En Italie, le nom de l’international polonais est associé au club phocéen tous les jours avec des informations contradictoires. En revanche, les médias français ne s’aventurent guère dans ce dossier complexe à bien des égards. Via son compte Twitter, le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi, a toutefois confirmé l’existence de négociations. Sans trop en dire, l’animateur de « Top of the Foot » a indiqué que la volonté de la direction marseillaise était bien de recruter Milik. « Dossier compliqué mais l’OM travaille bien dessus. C’est une réelle volonté du board olympien. Je reviens de vacances lundi je donnerai les infos à 18h dans Top Of the Foot » a indiqué l’insider.

Du côté de la presse transalpine, on continue de livrer les informations au compte-gouttes au sujet de l’avenir de Milik, en fin de contrat avec Naples en juin prochain. Le Corriere dello Sport confirme également la volonté de Pablo Longoria de recruter l’attaquant polonais de 26 ans à l’Olympique de Marseille. Par ailleurs, le journal transalpin avance une bonne nouvelle pour les dirigeants et les supporters phocéens. Également intéressé, l’Atlético de Madrid ne serait plus sur les rangs pour recruter le vice-capitaine de la Pologne. En effet, Diego Simeone n’entend pas dépenser plus de 5 ME pour recruter le buteur de Naples, une somme insuffisante aux yeux d’Aurelio De Laurentiis. De son côté, Marseille serait prêt à soumettre une offre comprise entre 6 et 10 ME selon les sources. Reste à voir si le joueur, qui souhaite absolument grappiller du temps de jeu à six mois de l’Euro 2021, donnera définitivement son feu vert pour rejoindre la Provence, où il serait principalement en concurrence avec Dario Benedetto.