OM : Milik ne fait plus rêver, il reste à Marseille

Marseille tient son grand attaquant et ne le lâche pas. Selon la presse italienne, Arkadiusz Milik sera toujours à l’OM la saison prochaine.

Durant de longues années, l’Olympique de Marseille a galéré dans sa recherche du célèbre « grand attaquant ». Le successeur de Bafétimbi Gomis, qui a quitté le club en 2017, s’est fait attendre. Germain, Benedetto ou encore Mitroglou n’ont pas répondu aux attentes. Et puis Arkadiusz Milik est arrivé il y a six mois et a mis tout le monde d’accord. Auteur de 10 buts en 16 matchs avec l’OM, l’international polonais, prêté jusqu’en juin 2022 avec obligation d’achat, fait le bonheur des supporters phocéens. Et selon Tutto Juve, cela va durer encore au moins une saison. En effet, le média transalpin affirme qu’Arkadiusz Milik sera toujours le buteur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

Son forfait pour l'Euro change tout

Sa très belle demi-saison a pourtant attiré les convoitises. En effet, la Juventus Turin s’était renseignée avant le limogeage d’Andrea Pirlo, au même titre que l’Atlético de Madrid et Tottenham. Mais le forfait d’Arek Milik pour l’Euro en raison d’une nouvelle blessure au genou, bien moins grave toutefois que les précédentes, a refroidi les clubs intéressés. Bien que Milik sera sans doute opérationnel dès la reprise de l’entraînement fin juin, l’Atlético ou encore Tottenham ne souhaitent pas prendre le risque de le recruter tandis que Massimiliano Allegri ne partage pas l’emballement d’Andrea Pirlo au sujet de la piste du Polonais. Une excellente nouvelle pour Pablo Longoria, qui doit déjà s’atteler à reconstruire l’effectif de l’OM dans sa quasi-globalité. Mais qui n’aura donc visiblement pas besoin de chercher un titulaire en attaque. Une doublure pourrait en revanche être recrutée, car l’objectif de Marseille est de se délester du gros salaire de Dario Benedetto, courtisé en Argentine et en Espagne.