L'OM et Pogba, il déchire l'offre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dès le printemps prochain, Paul Pogba pourra retrouver la compétition après la fin de sa suspension pour dopage. Le nom de l'Olympique de Marseille est aussitôt sorti, mais la Pioche a un autre projet.

C'est une bonne nouvelle pour lui, le Tribunal Arbitral du Sport a ramené la suspension pour dopage de Paul Pogba de 4 ans à 18 mois. Résultat, la Juventus va récupérer le champion du monde 2018 dès le mois de mars. Cependant, c'est déjà écrit, la Vieille Dame ne souhaite pas conserver La Pioche dont l'image est définitivement ternie par cette affaire de dopage. Dès l'annonce de cette réduction de suspension, Patrice Evra a annoncé sur RMC qu'il allait intervenir auprès de l'agent de Paul Pogba afin de le convaincre de signer à l'Olympique de Marseille, club idéal pour relancer la carrière du joueur de 31 ans estime Pat Evra. Et compte tenu du mercato délirant réalisé cet été par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, avec notamment la venue d'Adrien Rabiot, ancien coéquipier de Pogba à la Juventus et chez les Bleus, cela s'est enflammé du côté du Vélodrome. En Italie, on indique que l'avenir du joueur français n'est pas à l'OM ou en Europe.

Ce samedi, la Gazzetta dello Sport précise que selon ses sources, lorsqu'il quittera la Juventus en fin de saison, Paul Pogba prendra directement la destination des Etats-Unis afin de jouer en Major League Soccer. « Il s’agit d’un choix de vie et de championnat », précise Filippo Cornacchia, journaliste du quotidien sportif italien de référence, qui rappelle cependant que Pogba a un contrat avec la Juventus jusqu'en 2026 et que les dirigeants du club italiens doivent désormais réfléchir. Car Thiago Motta ne comptait pas réellement sur le joueur français cette saison, et le salaire de 10 millions d'euros du champion du monde 2018 va probablement inciter ces derniers à ne pas se montrer trop gourmand si une offre nord-américaine arrive l'été prochain. Mais ce qui est certain, et c'est dommage pour la Ligue 1 et pour l'Olympique de Marseille, c'est que malgré les efforts de Patrice Evra, Paul Pogba ne viendra pas enflammer le Vélodrome sous le maillot de l'OM.