OM : Milik, le transfert qui va tout changer

Dans : OM.

Pablo Longoria et les Marseillais le savent, il sera difficile de conserver Arkadiusz Milik cet été.

L’attaquant polonais a montré que, même loin de sa meilleure forme, il était de loin le meilleur joueur offensif de l’OM, et une machine à buts capable aussi de peser sur les défenses de Ligue 1. Le président de l’OM a donc fait une bonne pioche, même si dans le package de son arrivée en Provence, l’idée même de repartir en cas de belle offre venue d’Europe avait été discutée. Les détails de ce bon de sortie sont encore flous, mais un nouveau club aux moyens copieux est entré dans la bataille. Il s’agit, selon le Daily Express, de Tottenham. Le club londonien se prépare à perdre Harry Kane, qui a exprimé le désir de changer d’air alors que les Spurs ne progressent plus depuis deux ans. L’international anglais a envie d’aller voir plus haut, et pourrait faire l’objet d’un énorme transfert outre-Manche, avec notamment Manchester United, Chelsea et Manchester City qui le suivent. Le tout pour un montant bien supérieur à 100 ME.

Avec les fonds récupérés, Tottenham pourrait sans problème attirer Milik, avec une offre qui conviendrait à la fois au buteur polonais, et à l’OM sur le plan financier. Tottenham et son président Daniel Levy connaissent bien ce dossier, eux qui suivaient déjà Milik l’été dernier. Mais attention, si Marseille espère bien conserver son finisseur, le PSG, l’Atlético Madrid et la Juventus sont également cités comme des destinations possibles. Du très beau monde qui prouve en tout cas que l’OM et Pablo Longoria vont devoir être très costauds pour résister aux assauts du mercato. Surtout si des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ou Harry Kane décident de bouger cet été, la demande pour le Polonais risque d’être énorme.