OM : Dieng revient en roi, Milik et Bakambu tremblent

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Face à Angers vendredi soir, Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu ont brillé à la pointe de l’attaque de l’OM. Mais un sérieux concurrent va revenir en la personne de Bamba Dieng, champion d’Afrique avec le Sénégal.

Pour la première fois de la saison, Jorge Sampaoli avait animé son équipe en 4-4-2 contre Angers vendredi soir au Vélodrome (5-2). Et le résultat a été plus que satisfaisant pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille avec un véritable festival offensif illustré à merveille par le triplé d’Arkadiusz Milik. Également titulaire à la pointe de l’attaque, Cédric Bakambu n’a pas marqué mais s’est créé deux grosses occasions. De plus, ses appels n’ont pas été anodins pour créer la zizanie dans la défense angevine à plusieurs reprises. L’entente semble prometteuse entre Bakambu et Milik mais dès cette semaine, les deux hommes vont voir débarquer un concurrent de taille en la personne de Bamba Dieng. Parti à la CAN en tant qu’espoir de l’OM, le Sénégalais revient avec un autre statut.

#TeamSenegal Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, l’un des grands espoirs de la Coupe d’Afrique. Il a osé prendre le ballon pour tirer le penalty au moment où les chances du Sénégal étaient jugées au conditionnel. Du caractère chez ce jeune attaquant sénégalais pic.twitter.com/gX8BZ4wtSi — Chérif Sadio (@CherifSadio) February 6, 2022

Champion d’Afrique avec le Sénégal, Bamba Dieng a brillé lors de la CAN. Son entrée en jeu face à l’Egypte en finale dimanche soir a par ailleurs contribué au succès des Lions de la Teranga, ce qui n’a pas échappé aux supporters de l’Olympique de Marseille. « Une certitude sur Bamba Dieng : son mental. Illustration en 3 exemples : marquer un doublé après avoir frappé 2 fois les poteaux dans le même match, tenter et marquer un ciseau retourné après une période de disette et marquer son tir au but en finale d’une grande compétition » analyse le compte Twitter @Massilia1978, toujours à la pointe sur les informations marseillaises en période de mercato. Le journaliste Karim Attab est également tombé sous le charme de l’explosif Bamba Dieng à l’occasion de cette Coupe d’Afrique des Nations.

Bamba Dieng il touchait 1200€ il y a encore quelques mois et là il gagne la CAN avec son pays.



Magnifique ! Quel prince ! 👑 pic.twitter.com/gCi0aVGQgI — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 6, 2022

« Bamba Dieng c’est fou comme il n’a peur de rien. C’est de loin le Sénégalais le plus dangereux depuis son entrée. Pied gauche, tête et frappe puissante pied droit. J’espère que la CAN va lui passer un cap avec l’OM à son retour » a publié le journaliste de Maritima Radio sur son compte Twitter. D’autres supporters de l’Olympique de Marseille ont succombé à la hyppe Bamba Dieng. « Le retour de Dieng ça me réchauffe mon petit cœur. J'espère que la CAN lui aura apporté ce petit plus de confiance, et j'espère que Sampaoli l'utilisera + souvent. Je crois fort en ce joueur, il a ce truc », « Je suis quand même curieux de voir comment Bamba Dieng va évoluer dans les années qui viennent. Le joueur de l’ #OM a vraiment tout pour devenir un grand attaquant » ou encore « Le culot de Bamba Dieng c’est hallucinant Je n’ai jamais vu un joueur sénégalais de son âge avait ce caractère » peut-on lire sur Twitter, où les supporters de l’OM et ceux du Sénégal se rejoignent sur un point : Bamba Dieng a un truc à part. Et c’est assurément une excellente nouvelle pour Jorge Sampaoli…