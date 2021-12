OM : Milik est à vendre en cas de gros chèque !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Arrivé au mercato d'hiver 2021 à l'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik traverse une zone de turbulences au sein de l'équipe de Jorge Sampaoli. L'avenir de l'attaquant polonais à l'OM est incertain.

Arkadiusz Milik est considéré comme l’un des beaux coups de Pablo Longoria, puisque c’est le désormais président de l’Olympique de Marseille qui avait négocié le prêt et le transfert de l’attaquant de Naples le 21 janvier 2021, alors que l’OM de Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas était en quête d’un joueur de ce calibre. Chouchou du Vélodrome, le buteur polonais est prêté jusqu’à la fin de la saison 2021-2022 avec option d’achat obligatoire à hauteur de 10 millions d’euros, mais selon L’Equipe son avenir phocéen n’est pas assuré à 100%. Car si Arkadiusz Milik se plaît dans la région marseillaise et apprécie de porter le maillot de Marseille avec tout l’engouement qu’il y a autour du club, ses passages récurrents sur le banc de touche ne sont forcément pas à son goût. Car si AVB se réjouissait de voir le joueur du Napoli dans son effectif, le peu de temps qu’il l’a eu, Jorge Sampaoli est moins fan, même si Arkadiusz Milik a tout de même marqué 8 buts depuis le début de la saison.

Longoria veut garder Milik, mais une grosse offre peut tout changer

Forcément, Milik gamberge un peu et s’il donne priorité à l’Olympique de Marseille, la possibilité d’un départ n’est pas totalement zappée. Le quotidien sportif affirme que le président du club phocéen a discuté avec l’agent de l’attaquant polonais, et lui a confirmé que l’OM voulait « le garder ». Mais la réalité est que Pablo Longoria ne refusera pas une offre importante pour Arkadiusz Milik si elle se présente, car les comptes du club de Frank McCourt ne permettent pas de dire non à de belles propositions. A l'ouverture du mercato, c'est un message dans ce sens qui sera passé, Milik n'est pas à vendre, sauf si une proposition change la donne. A bon entendeur, salut.