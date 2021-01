OM : Milik à Marseille ce lundi, c'est bouillant !

Dans : OM.

Désireux de s’offrir un buteur de calibre international au mercato hivernal, l’OM est sur le point de boucler le transfert d’Arkadiusz Milik.

Cela fait maintenant quelques jours que l’attaquant polonais de 26 ans a donné son feu vert à André Villas-Boas et à Pablo Longoria afin de rejoindre l’Olympique de Marseille. Au placard à Naples depuis le début de la saison en raison de son refus de prolonger en faveur de l’équipe d’Aurelio De Laurentiis, le coéquipier de Robert Lewandowski en sélection polonaise souhaite impérativement se relancer dans l’optique de l’Euro 2021. Devant l’insistance de son joueur et la détermination des dirigeants olympiens, Naples est sur le point de céder. Selon les informations livrées cette nuit par Gianluca Di Marzio, un accord définitif pourrait intervenir ce lundi entre l’OM et Naples.

Les deux clubs se sont d’ores et déjà entendus sur le montage de l’opération : un prêt de 18 mois avec une option d’achat obligatoire élevée à 8 ME + 3 ME de bonus. Ce lundi, un nouveau rendez-vous est prévu entre Pablo Longoria et son homologue napolitain Cristiano Giuntoli. Ces ultimes échanges doivent notamment permettre de régler le dernier détail de cette opération complexe, à savoir le pourcentage que l’Olympique de Marseille reversera à Naples en cas de revente d’Arkadiusz Milik dans les prochaines années. Pour l’heure, le vice-champion de France propose 20 % tandis que Naples réclame 30 % de la somme de la future revente du Polonais par Marseille. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé à ce sujet alors que la presse italienne faisait savoir dimanche que Naples souhaitait également inclure une clause très spéciale dans le transfert, qui empêcherait Milik de revenir en Série A durant les trois prochaines saisons. A ce sujet, Gianluca Di Marzio ne semble pas avoir d’informations supplémentaires. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’Arkadiusz Milik fonce tout droit vers Marseille.