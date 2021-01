Transfert OM : Milik à Marseille d’ici 72h ou jamais !

Dans : OM.

A la recherche d’un avant-centre au mercato, l’OM souhaite boucler le transfert d’Arkadiusz Milik de Naples.

Déçus par le rendement de Dario Benedetto, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont fait le choix de recruter un buteur cet hiver. Rapidement, Pablo Longoria a multiplié les pistes afin de combler André Villas-Boas. Et la priorité des deux hommes est une véritable référence au niveau européen en la personne d’Arkadiusz Milik. Depuis plusieurs jours, l’OM et Naples négocient le transfert de l’international polonais de 26 ans. Après avoir été très éloignées, les positions des deux clubs se sont rapprochées en milieu de semaine. A tel point que selon Gianluca Di Marzio, un accord est proche aux alentours de 11 ME bonus compris.

Via son compte Twitter, le journaliste Simone Rovera a apporté quelques précisions. Pour l’insider de Téléfoot, il est vrai que Naples et l’Olympique de Marseille sont de plus en plus proches de boucler le deal. Il faudra néanmoins s’inquiéter si d’ici trois jours, Arkadiusz Milik n’est pas Marseillais. « Discussions toujours très ouvertes entre Naples et Marseille pour Milik. La journée de lundi pourrait être décisive. Si l’affaire doit se conclure, ce sera en 48-72 heures selon des sources proches du dossier » explique l’ancienne drôle de dame de RMC avant de conclure. « Discussions autour des clauses liées à la prolongation et le prêt ». Autrement dit, les derniers détails concernent la prolongation du contrat de Milik à Naples avant d’être prêté à Marseille, probablement pour 18 mois avec obligation d’achat. Des détails administratifs et financiers qu’il faudra vite régler pour espérer boucler le deal du côté de l’Olympique de Marseille.