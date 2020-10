OM : Milan propose 18 ME net à Thauvin au mercato !

Dans : OM.

Auteur d’un début de saison tonitruant avec trois buts et cinq passes décisives, Florian Thauvin risque de voir défiler les courtisans dans les semaines à venir.

Il faut dire que la situation contractuelle de l’attaquant de l’OM a de quoi interpeller les cadors européens, dans la mesure où Florian Thauvin sera libre à l’issue de la saison. Par la voix de son directeur du football Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille a fait savoir qu’il réfléchissait à la manière de proposer une prolongation de contrat à son meilleur joueur. Mais en attendant, les écuries intéressées s’activent pour tenter de rafler la mise. C’est notamment le cas de l’AC Milan, qui revient chaque semaine comme un sérieux prétendant à la signature du natif d’Orléans, et dont l’intérêt est de nouveau évoqué par Tutto Mercato Web.

Le média s’avance très nettement en ce milieu de semaine en affirmant que l’AC Milan aimerait convaincre Florian Thauvin de s’engager pour les cinq prochaines années en faveur du club lombard, à des conditions salariales équivalentes à celles du joueur en Provence. Concrètement, c’est une somme proche de 18 ME net que l’AC Milan propose à Florian Thauvin sur les cinq ans à venir, dans la mesure où le champion du monde perçoit un salaire dépassant légèrement 300.000 euros par mois après impôts à l’Olympique de Marseille. Sur le papier, la proposition est extrêmement séduisante, d’autant plus que l’AC Milan a retrouvé un niveau sportif très intéressant depuis six mois. Reste que de son côté, Florian Thauvin est toujours très attaché à l’OM, et attend un signe de Pablo Longoria et de Jacques-Henri Eyraud. Espérons tout de même que la proposition phocéenne arrivera sur le bureau de Jean-Pierre Bernès avant Noël. Sans quoi Florian Thauvin pourrait bien perdre patience et donner son accord à un autre club…