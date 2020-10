OM : Thauvin vs Draxler, le duel se profile au mercato

Dans : OM.

A l’issue de la saison, plusieurs bons joueurs de Ligue 1 seront en fin de contrat, si rien n’évolue dans les mois à venir.

C’est le cas de Julian Draxler, que le Paris Saint-Germain ne souhaite pas prolonger. L’international allemand, qui conserve la confiance de Joachim Low en sélection, ne manquera pas de courtisans. En Bundesliga, l’ex-meneur de jeu de Wolfsburg a des touches… tout comme en Espagne. Selon les informations obtenues par La Colina de Nervion, le FC Séville est notamment intéressé par le profil de Julian Draxler, même s’il faudra sans doute que l’international allemand accepte de baisser son salaire afin de rentrer dans la grille salariale des Andalous.

De plus, le média croit savoir qu’un autre joueur de Ligue 1 entre dans les plans de Monchi dans l’optique du prochain mercato. Et il s’agit plus d’une confirmation que d’une information puisque le nom de Florian Thauvin est évoqué. Il faut dire que l’attaquant de l’Olympique de Marseille réalise un début de saison canon avec cinq passes décisives et trois buts au compteur. Sous contrat avec Marseille en juin 2021, Flotov est toutefois dans une situation différente de celle de Julian Draxler. Et pour cause, Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud souhaitent proposer une proposition de contrat à leur meilleur joueur, au contraire de Leonardo avec l'Allemand. Mais pour des raisons financières, l’OM est à la peine dans ce dossier. Une situation dont souhaite profiter le FC Séville, qui dispose d’une surface financière plus importante que l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas un duel entre Julian Draxler et Florian Thauvin qui se profile au FC Séville, qui aime décidément piocher en Ligue 1 après avoir notamment recruté Lucas Ocampos, Jules Koundé et Diego Carlos ces dernières années.